Cette année, comme les années précédentes j’ai “organisé” la présence de Mozilla au Capitole du libre. je dis organisé entre guillemet car au dernier moment l’ami Rzr nous a rejoint pour nous aider à tenir le stand et présenter ce que Mozilla fait en matière d’IOT de nos jours. Nous avons donc pu tenir le stand et allez donner nos présentations sans que le stand soit vide.



La présence de nombreux goodies sur le stand plus la plante et les lumières d’IOT ont fait qu’il y a eut une affluence – qui sans l’avoir compté approchait celle des années précédentes – sauf durant la conférence de Tristant, en effet tout le monde l’écoutait. En termes de stand nous présentions Common Voice – et a notre grand surprise beaucoup de visiteurs connaissaient déjà. Nous présentions aussi la présence de Focus et de Firefox sur mobile; Deux questions récurrentes sont revenues, comment trouver Firefox sur F-droid et pourquoi il n’y avait pas de lien de téléchargement F-droid sur nos pages officielles.

J’aimerais remercier El doctor pour les stickers Common Voice, teoli pour les t-shirts MDN, Sylvestre et Pascal pour les nombreux auto-collant Firefox et Firefox nightly. Les organisateurs et leurs sponsors, de nous avoir fait confiance à la fois au niveau du village du libre et pour les conférences. Les bénévoles sans qui y aurait rien eut. Enfin un grand merci à Linkid qui a joué avec mes enfants sur le stand de la LAN party durant tout le week-end.

En note plus personnel j’ai pu assister à une conférence super intéressante de Vincent sur l’import d’un fond photographique sur la galaxie Wiki. J'ai revu un copain de Fac, que j'avais perdu depuis 20 ans, ça m'a fait bien plaisr de te revoir Christian. Enfin je suis très content d'avoir pu participer à la campagne de financement de nos-oignons.